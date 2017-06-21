Томск, 21 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В городе Кедровый Томской области вертолёт МИ-8 авиакомпании «Алтайские авиалинии» при взлёте совершил жёсткую посадку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Вертолёт должен был вылететь на Шингинское месторождение для доставки продовольственных товаров. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, никто из них не пострадал.

ГУ МЧС России по Томской области В Томской области вертолет МИ-8 при взлете совершил жесткую посадку

Как отмечают в ведомстве, причина происшествия, которое произошло вечером 20 июня, уточняется. В то же время, некоторые региональные СМИ сообщили, что жёсткая посадка могла стать результатом сильного ветра.

По предварительным данным, вертолёт получил повреждение остекления и хвостовой балки.

По данному факту следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ назначили доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай, когда вертолёт Ми-8 совершает аварийную посадку в Томской области. Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 16 июня 2016 года, аварийную посадку совершил вертолёт Ми-8, принадлежащий ОАО «Сибирь Авиа». ЧП произошло в Парабельском районе.

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