Красноярск, 21 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края вводит на территории Туруханского и Эвенкийского районов особый противопожарный режим. Об этом сообщает 21 июня пресс-служба краевого управления МЧС.

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Особый режим будет действовать до тех пор, пока не будут устранены обусловившие его причины. Меры предназначены для защиты от пожаров населения региона и стабилизации обстановки.

По данным главы МЧС России по Красноярскому краю Евгения Вершинина, с начала пожароопасного периода в указанных районах произошло 19 природных пожаров. В дальнейшем возможно ухудшение пожароопасной обстановки.

Как отметили в ведомстве, в Туруханском районе и Эвенкии установилась сильная жара. Так, 21 июня на юге этих районов температура поднимется до 28−33 градусов, местами — до 35−38 градусов выше нуля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на утро 21 июня в Красноярском крае зафиксировано 34 лесных пожара на площади 1275 га. Угроза населенным пунктам отсутствует. В Эвенкийском и Туруханском районах действуют три пожара на общей площади 2251 га. Возгорания находятся на удалении и тушить их не будут.