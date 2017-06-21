Москва, 21 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Если Госсекретарь США Рекс Тиллерсон действительно разработал план урегулирования отношений с Россией — это нельзя не приветствовать, в то же время нельзя на него и уповать, поскольку Запад своей политики в отношение России кардинальным образом менять не намерен, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

"Здесь двоякое ощущение от того, что произошло: с одной стороны, если это реальная утечка плана Тиллерсона в американские СМИ, то это еще один мощнейший прокол. Получается, что утечки следуют буквально через день одна за другой, при чем одна жестче следующей. Это однозначно продолжающийся кризис в государственной системе, потому что, если секретные планы … вдруг оказываются в прессе, в интернете — это получается, государственная система как дуршлаг…», — отметил Михеев.

Однако, политолог не исключает и того, что эта информация в СМИ — ни что иное, как очередная фальшивка в рамках кампании против Трампа. Однако, даже если это и не так, то это хороший знак, полагает Михеев, предостерегая при этом от его абсолютизации, поскольку коренным образом план урегулирования ситуацию не изменит.

«Другое дело, что нам не надо… делать на это ставку, нам не надо ждать, пока будет встреча Путина и Трампа, не надо ждать, пока американцы разродятся тем или иным планом… Строить свою внешнюю политику, исходя из ожидания того, что на Западе, наконец, что-то поймут… (а мы этим занимаемся уже двадцать пять с лишним лет) — абсолютно бессмысленно», — объяснил свою позицию политолог.

Он также убежден в том, что одной из проблем российской политики является неспособность или нежелание власти вырабатывать свою стратегию действий, ограничиваясь ситуативным реагированием на агрессию со стороны Запада.

«К сожалению, вот это ожидание того, что скажет Запад продолжает оставаться частью этого курса (при чем очень серьезной частью). На это ориентированы многие чиновники и многие дипломаты, и так далее, и так далее. Ожидать того, что скажет Тиллерсон, Трамп — это не имеет смысла. Вот говорят, Путин встретится с Трампом в июле… Ну встретится, а что можно от этой встречи ожидать? На мой личный взгляд ничего ожидать прорывного нету смысла», — продолжил Сергей Михеев.

По его словам, Трамп своей недальновидностью загнан в угол, и какой бы выбор или шаг он не сделал, все будет направлено против него, а России от этого ни жарко, ни холодно.

«Во-первых, сам Трамп, мне кажется, так до сих пор не понимает, что же ему делать на внешнеполитическом контуре… Во-вторых, вот этот законопроект по поводу санкций. Сейчас его вроде как его в Конгрессе отправили на какое-то обсуждение… Но вот предоставьте, его Конгресс принимает, и Трамп… куда ему деваться? Если он не подписывает его, ему говорят: «теперь понятно, ты точно кремлевский агент», если подписывает, то на встрече с Путиным говорить вообще не о чем», — завершил свою мысль политолог.

Напомним, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в начале июня 2017 года заявил, что президент США Дональд Трамп дал поручение налаживать отношения с Россией без оглядки на ведущиеся Вашингтоном расследования якобы связей штаба Трампа с Москвой.