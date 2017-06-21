Москва, 21 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий статус участника Великой Отечественной войны, вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

«По существующему законодательству граждане, награжденные медалью за оборону Ленинграда являются участниками Великой Отечественной войны. А вот защитники Севастополя, защитники Одессы, защитники Сталинграда, увы, таковыми не являются. Эту несправедливость мы исправляем», — заявил Миронов.