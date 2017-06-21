Ивдель, Свердловская область, 21 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Свердловской области обильные осадки стали причиной дождевого паводка в Ивделе. В результате непогоды была эвакуирована семья из подтопленного дома, а ещё 14 человек покинули дома самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области Ивдель. Подтоплены придомовые территории

Спасатели эвакуировали родственников: трёх женщин и двух детей. Им была оказана помощь при переселении. Ещё 14 человек, из которых 10 — дети, сами покинули свои жилища и отправились к родственникам.

Также в результате обильных осадков были затоплены дороги на шести улицах города. В результате в администрации было принято решение произвести отсыпку въезда с улицы Ремонтников для возможности передвижения на транспорте.

В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором были рассмотрены вопросы, связанные со сложившейся в результате паводка обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году начало весеннего паводка в Свердловской области прогнозировалось с 10 апреля. Ожидалось, что из-за обильных снегопадов зимой паводок будет не меньше чем в 2016 году. Тем не менее, таяние льдов происходило более равномерно, в результате чего весенний период обошёлся без серьёзных последствий. Паводковая обстановка оставалась стабильной. А на конец апрел, прогнозируемо в зону подтопления попали 12 низководных мостов, после чего на данных участках сотрудниками МЧС были налажены переправы.