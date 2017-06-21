Мадрид, 21 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Организаторы ЛГБТ-фестиваля World Pride, который пройдет в Мадриде с 23 июня по 2 июля, решили просветить «дремучих» в вопросе торжества сексуальных отклонений россиян.

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Главным элементом десятидневной тусовки «нетрадиционных сексуалов» в Мадриде станет гей-парад, который пройдет по центру испанской столицы от площади короля Карлоса V до площади Колумба.

«Сочувствуя российским геям, лесбиянкам, транс‑ и бисексуалам, организаторы мадридского шествия хотят приобщить москвичей к радости ЛГБТ-бытия, — сообщает каталонское издание La Vanguardia. — Фотографии с шествия будут вывешиваться в соцсетях на фоне Красной площади — чтобы российские гомосексуалисты могли почувствовать себя тоже участниками всемирного форума ЛГБТ в Мадриде».

Как отмечает издание, один из ведущих телеканалов Испании — La Sexta — будет вести прямой репортаж о гей-параде 1 июля. Подключится к телетрансляции и столичный канал TV Madrid.

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Гей-туризм — важная (и очень прибыльная) составляющая туризма в Мадрид, парады местного значения с участием гостей из разных стран мира проходят здесь ежегодно, но официальный мировой фестиваль город примет впервые. Предыдущие World Pride проходили в Риме (2000 г.), Иерусалиме (2006), Лондоне (2012), Торонто (2014). Следующий после мадридского состоится в Нью-Йорке в 2019 г.

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