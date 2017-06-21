Канберра, 21 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Американские ученые сделали прогноз о наступлении смертельно опасной для человечества жары. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

dimitrisvetsikas1969 Жара

По словам ученых, изменение климата может увеличить риск возникновения условий, которые превышают терморегуляторную способность человека. И хотя в многочисленных исследованиях сообщается об увеличении смертности, связанной с экстремальной жарой, на сегодняшний день уровень опасности оставался во многом неизвестным из-за отсутствия сопоставимых статистических данных.

Ученые провели анализ смертности от перегревания, основанный на публикациях в период с 1980 по 2014 год в 164 городах в 36 странах. Они обнаружили 783 случая избыточной смертности, которая была связана с потеплением климата.

Основываясь на климатических условиях, исследователи определили глобальный порог среднесуточной температуры воздуха. По их данным, в настоящее время около 30% населения мира живет в условиях, которые превышают этот порог как минимум 20 дней в году.

Ученые прогнозируют, что в случае роста выбросов парниковых газов, к 2100 году этот показатель вырастет до 74%.

По их мнению, угроза жизни людей, вызванная глобальным потеплением, будет усугубляться, если не будут значительно уменьшены выбросы парниковых газов.