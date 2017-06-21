Москва, 21 июня, 2017, 09:36 — ИА Регнум. «Меня поражает, насколько же американцы умеют унижать другие государства», — заявил международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин, комментируя визит президента Украины Петра Порошенко в США, который обсуждался 20 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Петр Порошенко

«Украинцам очень хотелось, чтобы была полномасштабная встреча (двух президентов — прим. ИА REGNUM ), — сказал журналист. — Мне непонятно, зачем надо было на пять минут где-то у камина в кабинете вице-президента принимать президента Украины».

По словам Юсина, Трамп «продемонстрировал пренебрежение» к Порошенко.

«Если бы сейчас Трамп Порошенко принял полноценно, нужно было бы делать заявление», — заметил в ответ заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики Московского государственного университета Андрей Сидоров.

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В студии цитировали статью британской газеты The Guardian, обозреватели которой полагают, что Трамп специально провел шестиминутную встречу с Порошенко не по полноценному протоколу, «чтобы не стоять с ним рядом и не делать совместных заявлений».