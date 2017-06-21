Севастополь, 21 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Парламентарии Севастополя утвердили закон о собраниях и митингах, обязав организаторов установить передвижные туалеты и обеспечить пожарную безопасность при длительности мероприятия более трех часов. Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе Севастополе» принят во втором чтении 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Закон определяет порядок подачи уведомления о проведении митинга, правила проведения публичных мероприятий, перечень мест, в которых запрещается проведение акций и демонстраций.

Согласно документу, запрещено проводить митинги на территории вокзалов, аэропортов, портов, пристаней, рынков, торгово-развлекательных центров, образовательных и медицинских учреждений, что соответствует требованиям федерального законодательства.

Депутаты не поддержали поправку, отменяющую требования наличия передвижных туалетов и обеспечения пожарной безопасности.

«Такой нормы нет ни у одного субъекта Федерации, не понятно, кто вообще ее у нас придумал, — сообщил «Примечаниям» инициатор поправки депутат Виктор Посметный. — Теперь можно вообще любое массовое мероприятие запретить. Так как невозможно определить заранее — меньше или больше трех часов оно продлится».

Он считает, что для соблюдения пожарной безопасности есть специальные законы, и «втюхивать» это требование бессмысленно.

Стоит отметить, что экс-глава департамента общественных коммуникаций Андрей Перла при одобрении законопроекта в правительстве назвал его «одним из наиболее демократических в РФ, обеспечивающий наибольшие права и свободы граждан, заявляющих о проведении митингов и демонстраций».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Севастополе прошел самый крупный после воссоединения с Россией протестный митинг граждан против утверждения Генплана города. На акцию протеста тогда вышли около трех тысяч человек.

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