Петрозаводск, 21 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. К операции по поиску в Карелии троих пропавших на Ладожском озере подростков подключились водолазные расчеты Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Об этом сегодня, 21 июня, сообщило ГУ МЧС России по Республике Карелия. Работы в районе ЧП возобновлены, погода на месте их проведения благоприятствует поиску.

10.mchs.gov.ru Силы спасателей на Ладоге в Карелии

Как отмечают в спасательном ведомстве, привлеченным к поисковой операции водолазам приходится работать на глубине от 30 до 50 метров. Для того, чтобы обезопасить людей после погружения на большую глубину, на берегу Ладоги организована работа барокамеры.

Помимо водолазов, проведено наращивание группировки сил и средств в районе поисков дополнительными спасателями. Пропавших подростков сейчас ищут 273 человека и 72 единицы техники.

Главные усилия наземной группировки сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Берег прочесывают, в том числе, сотрудники кинологической службы МВД со служебными собаками. Акваторию Импилахтинского залива и прилегающую территорию с воздуха осматривают беспилотники и вертолёты Ми-8.

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«Продолжается осмотр акватории озера сотрудниками МЧС, Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и волонтерами с использованием плавательных средств», — отмечают в ГУ МЧС по Карелии.

Напомним, сообщение об опрокинувшейся в Питкярантском районе на Ладоге моторной лодке с пятью людьми на борту поступило в региональное МЧС 19 июня в 21:20. На борту «моторки» было четверо молодых людей и одна девушка — все несовершеннолетние, в возрасте от 16 до 17 лет. Двое парней, находившихся в лодке, сумели спастись — один самостоятельно выбрался на берег и позвал на помощь, второго спасатели сняли с одного из островов залива. Жизни спасенных ничто не угрожает.

Двое юношей и одна девушка, также находившиеся в лодке, пропали без вести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).