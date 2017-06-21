Киев, 21 июня, 2017, 09:23 — ИА Регнум. На 1,7% больше стали тратить на продукты питания жители Украины в I квартале 2017 года по сравнению с последним кварталом 2016 года, заявил руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко, сообщает 21 июня «ГолосUA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема (фрагмент)

По его словам, тенденция к увеличению расходов на продукты питания показывает, что население Украины продолжает становиться беднее. Помимо этого, на 2,1% стали больше тратить украинские граждане из семейного бюджета на здравоохранение за аналогичный период.

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Дорошенко добавил, что в среднем на Украине продукты остаются гораздо дешевле, чем в западных странах. Он отметил, что на Украине также чаще стали пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей.

Напомним, ранее КП «Киевводоканал» предложил гражданам сравнить цены на услуги ЖКХ на Украине и в странах ЕС, разослав потребителям листовки с указанием сравнительных цен. Ожидаемо, цены в европейских странах оказались значительно выше, чем на Украине.

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