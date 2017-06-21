Ростов-на-Дону, 21 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Минобороны РФ развернуло в Ростовской области полк новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 9К331М. «Тор-М2У» способны не только справиться с беспилотниками, самолётами и вертолётами, но и поразить высокоточные ракеты и бомбы. Об этом информируют «Известия».

Function.mil.ru Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У»

Издание сообщает, что воинская часть вошла в состав вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии с дислокацией в Миллерово. По словам специалистов, комплексы станут надежной защитой российских сухопутных войск от высокоточного оружия. Осваивают «Тор-М2У» военнослужащие в учебном центре ПВО в Ейске.

«Новейший зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У» способен защитить боевые порядки дивизии как в позиционном районе, так и «на марше» — когда части и подразделения находятся в движении. «Бублики» охраняют как мотострелков и танкистов, так и артиллерию, штабы, узлы связи и даже дивизионные склады. «Торы» нового зенитного полка легко отразят не только налет штурмовиков, вертолётов или ударных беспилотников», — цитирует издание военного эксперта Антона Лаврова.

По его словам, комплексы способны справиться с целями, которые трудно обнаружить радаром, а траектория их полёта серьёзно затрудняет поражение зенитными ракетами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM ,в мае 2016 года Минобороны РФ заявило о возрождении 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, штаб и военный городок которой располагается в Новочеркасске. Сама дивизия размещена на Кузьминском, Кадамовском и Миллеровском полигонах. Соединение комплектуется и призывниками, и контрактниками.