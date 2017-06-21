Севастополь, 21 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Правительство Севастополя обратилось в министерство обороны РФ с просьбой выделить семь земельных участков для строительства социально-культурных объектов. Об этом журналистам 20 июня заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

«Мы подготовили предложение в министерство обороны с просьбой выделить земельные участки для строительства социальных объектов в городе. Семь объектов в разных местах», — сказал он.

Глава города сообщил, что в ближайшие пять лет правительство Севастополя планирует построить около 70 объектов социальной сферы, в частности, школ, детских садов, объектов здравоохранения, спортивных комплексов.

Часть объектов будущего строительства включены в ФЦП «Развитие Севастополя и Крыма до 2020 года», часть — в региональные государственные программы. В список вошли также пожарные депо, ветеринарные лечебницы, спасательные станции и причал для пассажирских катеров.

«Каждый из этих объектов и целесообразность его размещения в том или ином районе города обсудили в отдельном порядке, с тем, чтобы в дальнейшем распределять средства федерального и местного бюджета на их строительство», — отметил Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, газета «Коммерсантъ» опубликовала выводы Счетной палаты РФ, проверившей ход исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности, аудиторы выявили отставания по строительству 180 объектов в рамках этой программы. В январе руководитель дирекции АНО «Дирекция по управлению ФЦП»Андрей Никитченкозаявил журналистам, что средства, выделенные Севастополю в 2016 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития, освоены на 67%, тогда как в конце года в правительстве города называли цифру в 5%.