Краснодар, 21 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае июнь выдался дождливым. Дни, в которые бы не действовало экстренное предупреждение по неблагоприятным погодным условиям, можно посчитать на пальцах одной руки. Так, с начала первого месяца лета ГУ МЧС семь раз предупреждало жителей региона о надвигающихся дождях, граде и шквалистом ветре, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Причём предупреждение действовало сразу по несколько дней.

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А на прошедшей неделе спасатели распространили предупреждение о возможных подъёмах уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, на реках и водотоках бассейна реки Кубань. В настоящее время, по заверению ГУ МЧС, паводковая ситуация на территории Краснодарского края находится под контролем, выполняются мероприятия превентивного характера. Группировка ведомства полностью готова к реагированию.

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Сегодняшний день не стал исключением. По прогнозам синоптиков, 21 июня в Краснодарском крае местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в южной части края и центральных районах сильный дождь, град. При грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с. А вот холодно при это не будет. Днём столбики термометра поднимутся максимально до +28°.

Неблагоприятный прогноз сохранится до 24 июня. В новороссийске к непогоде уже подготовились. Ещё с утра 20 июня здесь был объявлен режим «Повышенная готовность» для органов управления сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, подписанному председателем комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС мэрии Новороссийска Игорем Дьяченко, это касается администраций внутригородских районов, управления по делам ГО и ЧС Новороссийска, аварийных бригад коммунально-энергетических предприятий, управления ЖКХ и ливнеотведения, бригад скорой помощи.

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Готов к развёртыванию и городской оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. Ведётся круглосуточный мониторинг неблагоприятных природных явлений, а русла рек, гидротехнические сооружения, системы ливнеотведения взяты под контроль.

Напомним, ровно год назад в Новороссийске в начале июня менее чем за час выпало 32 мм осадков (критическим объёмом считается 80 мм). В городе образовались лужи и шли потоки воды на улицам Сакко и Ванцетти, Энгельса, Московской, Мира, Элеваторной и Анапском шоссе. Однако сообщений о подтоплении жилых домов не поступало. Ущерб, который нанесла вода, относительно небольшой: ливневые потоки размыли асфальт на углу улиц Видова и Свободы, к ним добавились сломанный забор и поднятые крышки люков на перекрёстке Новороссийской Республики и Мира. В некоторых районах города вода уходила не быстро из-за того, что почва уже была перенасыщена влагой. Однако, ливнёвая система со своим предназначением, в основном, справилась.