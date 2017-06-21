Каракас, 21 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 20 июня произвел серьезные кадровые перестановки в армии, назначив новый генеральный штаб Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB), а также снял министра обороны Владимира Падрино Лопеса с поста главы Стратегического оперативного командования, сообщает El Periódico.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Венесуэльский глава государства назначил новых руководителей Стратегического оперативного командования FANB, сухопутных войск, Боливарианских военно-морских сил, национальной гвардии, военно-воздушных сил, а также ополчения.

Новым главой Стратегического оперативного командования вместо министра обороны Падрино президент назначил адмирала Ремихио Себальоса, который до сих пор был начальником Генерального штаба, вторым в цепи управления военными операциями.

Кроме того, Мадуро назначил двух членов Генерального штаба возглавлять министерства транспорта и рыбного хозяйства его правительства.

На позицию начальника Генштаба вооруженных сил Венесуэлы вместо Себальоса был назначен генерал-майор сухопутных сил Хосе Орнелья Феррейра, в то время как командующим Боливарианскими сухопутными силами был назначен генерал-майор Хесус Суарес Чоурио.

Новым главой Боливарианских ВМС станет Эдлис Эррера Балса, а ВВС возглавит генерал-майор Идальго Теран.

Новым командующим Национальной гвардии вместо Антонио Бенавидеса Торреса будет генерал-майор Серхио Риверо Маркано. Ополчением Мадуро назначил командовать генерал-майора Карлоса Аугусто Леаля Тельериаса.

Напомним, Мадуро внес кадровые изменения в верхушке управления вооруженными силами страны на фоне ожесточенных протестов со стороны оппозиции, начавшихся с 1 апреля 2017 года, и критики в адрес вооруженных сил и национальной гвардии за жестокое и противоправное обращение с протестующими. Между тем, 30 июля в стране должны пройти выборы в Учредительное собрание, которое внесет поправки в Конституцию Венесуэлы.