Екатеринбург, 21 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жители домов на улице Постовского на состоявшихся в ДК Железнодорожников публичных слушаниях выступили против строительства ЖК «Родник» в Юго-Западном микрорайоне города. Горожане убеждены, что возведение жилого комплекса может привести к транспортному коллапсу и социальному взрыву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению жителей, полноценная застройка жилого комплекса с подземным паркингом на отведённом участке просто невозможна. Для того, чтобы реализовать проект, придётся вырубить много парковой зелени, а подземную стоянку для машин невозможно сделать из-за грунтовых вод. В итоге жильцам комплекса и прилегающим к нему домам просто негде будет парковать автомобили, а прилегающие дороги встанут в пробки. Более того, по мнению жителей, новые дома будут возводиться «окна в окна».

Отметим, что застройщик, а это ООО «Постовского, 15» намерен возвести на улице Постовского два высотных дома (16 и 25 этажей) общей площадью свыше 26 тыс. квадратных метров с подземным паркингом. Его представитель уверяет, что все вырубленные зелёные насаждения будут «компенсированы». Он также подчеркнул, что все документы на собственность земли и строительство прошли проверку и согласование.

Тем не менее, горожане по итогам публичных слушаний заявили, что выступают против строительства ЖК «Родник» и намерены использовать все законные методы, чтобы остановить его.

Отметим, что строительство жилого комплекса уже началось. Был возведён забор, а на место прибыла строительная техника. В итоге ранее жители окрестных домов вышли на импровизированный митинг, на котором призвали «остановить строительный беспредел».

Также жители обращались в надзорные органы с требованием проверить ситуацию, связанную со строительством, но в ответах им указывали, что «проект не согласован и стройка не началась». Между тем, согласно документам, ООО «Постовского, 15», входящее в группу компаний «СКОН», аффилированную, по данным СПАРКа, с предпринимателем Сергеем Рявкиным, арендует данный участок с 1 декабря 2016 по 1 декабря 2021 года включительно у общества с ограниченной ответственностью «ДЭНАС МС», работающего в медицинской сфере. Положительная экспертиза на строительство объекта была получена в марте 2017 года, её провело ООО «Уральское управление строительной экспертизы». Разрешение на строительство было подписано в региональном Минтрансе 3 апреля 2017 года. Проектная декларация о строительстве первой очереди ЖК была представлена 17 апреля.

Братья Александр и Сергей Рявкины известны тем, что в Чехии построили завод по производству каловарской соли. Кроме того, Александр Рявкин известен и на политическом поприще, а в 2013 году баллотировался на пост главы Екатеринбурга от партии «Гражданская сила».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в Екатеринбурге состоялись публичные слушания о судьбе нового жилого комплекса неподалёку от «Каменных палаток» в микрорайоне ЖБИ. Тогда более 500 жителей прилегающих домов выступили категорически против нового ЖК. Их аргументы были примерно такими же: увеличится загруженность дорог, ухудшится экологическая обстановка. В итоге в середине февраля Минстрой Свердловской области отклонил проект, отправив его на доработку.

Отметим, что по законодательству публичные слушания носят рекомендательный характер.