Якутск, 21 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Саха академическом театре имени П.А. Ойунского 20 июня состоялось торжественное открытие Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия), приуроченных к 120-летию со дня рождения выдающегося государственного, политического деятеля Максима Кировича Аммосова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Дни литературы и искусства Кыргызстана в Якутии

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Первый вице-спикер парламента республики Анатолий Добрянцев от имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) поздравил участников мероприятия с открытием Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) и отметил то, что сегодня Дни культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации проходят одновременно в двух регионах — в столице нашей Родины в городе Москве и у нас в Республике Саха (Якутия).

Пресс-служба Ил Тумэна Дни литературы и искусства Кыргызстана в Якутии

Анатолий Добрянцев огласил приветствие Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова участникам и гостям Дней литературы и искусства Кыргызской Республики.

«В этом году республика отмечает 95-летие образования Республики Саха (Якутия) и 120-летие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, первого руководителя нашей республики, великого сына якутского народа, одного из основателей новой государственности Якутии и Кыргызстана Максима Кировича Аммосова. Недолго удалось работать Максиму Кировичу на кыргызской земле. Но он по своим неоднократным признаниям полюбил этот край и старался сделать все, что нужно для его развития и процветания. В тяжелые годы репрессий Максим Кирович выступил в защиту национальной интеллигенции, сам пал жертвой жестокого произвола», — отмечено в приветствии спикера Ил Тумэна.

В честь Максима Аммосова названа одна из улиц в столице Кыргызстана, написаны книги, пьесы, театральные постановки. В честь его 110-летия в 2007 году на здании Правительственного дома, где работал Максим Кирович, открыта мемориальная плита с его барельефом. В центре столицы Республики Кыргызстан к 115-летию установлен мемориальный бюст выдающегося сына народа саха Максима Аммосова. 18 апреля 2015 года в Бишкеке состоялась презентация книги «М.К.Аммосов. Кыргызский период деятельности». Данная книга издана по инициативе Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. Книга является совместным проектом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, Центрального государственного архива политической документации Кыргызской Республики, Национального архива Республики Саха (Якутии), Национальных библиотек Кыргызской Республики и Республики Саха (Якутии).

Впервые Дни кыргызской литературы в Якутии состоялись более полувека назад — в 1966 году. В рамках тех Дней в Намском улусе прошли районные юбилейные мероприятия по увековечению памяти Максима Аммосова, имя которого тогда только возвращалось народу. Приехала делегация в составе известных писателей во главе с первым секретарем правления Союза писателей Кыргызской Республики, прозаиком, драматургом Токтоболотом Абдумомуновым. Это было значительное событие в культурной жизни Якутии, о котором люди помнят до сих пор. Делегация писателей Киргизской ССР посетила Якутск, Намский, Мирнинский районы. Во время визита кыргызской делегации, как символ нетленной дружбы народов, только что добытому в Мирнинском районе алмазу, весом 37,56 карат присвоили имя великого кыргызского акына Токтогула Сатылганова. В знак дружбы народов на намской земле установили традиционную коновязь — сэргэ с памятной табличкой «Участникам Недели кыргызской литературы» с именами гостей. По итогам Дней культуры и искусства Республики Кыргызстан Гаврил Окороков и Иван Федосеев — Доосо в 1967 году издали сборник «Ала-хайа сарыала», включающий перевод произведений 33 кыргызских писателей, поэтов.

К приезду кыргызских писателей в 1966 году в республике состоялось издание первого сборника перевода на якутский язык произведений Чингиза Айтматова, удостоенного в 1963 году Ленинской премии. В сборник вошли произведения классика кыргызской литературы «Верблюжий глаз», «Джамиля», «Первый учитель» и «Материнское поле».

В этом году, к 50-летию данного издания, осуществлено переиздание сборника переводов произведений классика кыргызской литературы, изданного в 1966 году. Дополнительно в сборник включёны переводы рассказов Чингиза Айтматова «Белый дождь», «Пегий пес, бегущий краем моря» на якутском языке.

В 2014 году в рамках соглашения с Кыргызской Республикой при поддержке народного писателя Кыргызстана, профессора Бексултана Жакиева героический эпос кыргызов «Манас» в Якутии переведен на якутский язык, а якутский эпос — Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» в Кыргызстане перевели на кыргызский язык.

В преддверии Дней увидел свет специальный выпуск журнала «Ала-Тоо» с переводами на кыргызский язык произведений якутских писателей, поэтов.

На днях вышло в свет второе издание в истории творческого сотрудничества литераторов нашей республики и Кыргызстана — новый сборник перевода произведений 40 кыргызских писателей на якутском языке «Күн кууһар хайатыттан» («Солнечная гора»).

«Взаимные переводы произведений братских народов способствуют взаимообогащению литературы и диалогу культур, расширению и укреплению духовно-нравственного потенциала народа», — отмечено в обращении Александра Жиркова.

Символично то, что открытие Дней литературы и искусства Кыргызской республики в Республике Саха (Якутия) проходит на сцене Саха Академического театра им. П.А. Ойунского.

«Общественность глубоко понимает, что кыргызская литература через творчество Чингиза Торекуловича Айтматова оказала большое влияние на театральное искусство Якутии. Состоявшаяся в 1982 году премьера спектакля «Желанный голубой берег мой» в постановке нашего режиссера Андрея Борисова по произведению Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» открыла новую эпоху в театральном искусстве республики, стала визитной карточкой Саха театра. Как и многие народы мира, наш народ считает Чингиза Айтматова своим писателем, герои его бессмертных произведений и поныне живут в сердцах и памяти благодарных читателей. Именем великого гуманиста Чингиза Айтматова якутяне назвали крупный алмаз, найденный в 2013 году в год его 85-летия со дня его рождения. У наших народов во многом схожая историческая судьба. Нас объединяют общие истоки нашей культуры, нашей духовности. Как символ этого — имена Максима Аммосова, Торекула Айтматова, Чингиза Айтматова», — резюмировал Председатель Ил Тумэна и выразил уверенность в том, что проведение Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в нашей республике откроет новую страницу в истории культурных, международных связей и послужит дальнейшему укреплению дружбы между народами Якутии и Кыргызстана.

Советник Президента Кыргызской Республики, руководитель официальной делегации Мира Карыбаева озвучила обращение Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева к участникам торжественного мероприятия.

«Наши народы — кыргызы и якуты имеют немало общих черт, пронеся через века народную мудрость, отраженную в эпосах Манас и Олонхо. Сходство наших языков, входящих в большую алтайскую семью, напоминает об общем происхождении. Настало время активно использовать гуманитарные связи, общие исторические корни как основу углубления интеграции в новых реалиях. Укрепление культурных и гуманитарных связей после создания Евразийского экономического союза, вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС обретает для наших народов предопределенной истории и оправданный в будущем смысл. Несмотря на тысячи километров, разделяющих Бишкек и Якутск, невидимые прочные нити связывают наши народы и эти связи должны обогащаться конкретным содержанием. Важным связующим звеном новой истории наших народов является личность выдающегося политического и государственного деятеля Максима Кировича Аммосова. Примечательно, что Дни литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) проводятся в рамках празднования его 120-летнего юбилея. Председатель Совнаркома и Центрального Исполнительного комитета Якутской АССР в марте 1937 года был направлен на работу в Кыргызстан. К моменту его приезда Конституцией СССР 1936 года Киргизская АССР была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. Отцы — основатели Кыргызской государственности были репрессированы. Волею судьбы в эти тяжелейшие времена возглавить Кыргызскую республику довелось талантливому сыну родственного нам якутского народа. За короткий период жизни, всего 230 дней, Максим Аммосов в Кыргызстане оставил яркий след. Он остался в истории как родоначальник первой Якутской республики здесь, а в истории кыргызского народа Аммосов вошел как один из выдающихся руководителей Кыргызской Советской Социалистической Республики. Он по праву занимает почетное место в плеяде блестящих государственных деятелей 30-х годов XX века. Выражаю надежду, что проведение Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) станет возможностью ближе познакомиться с историей и с богатым наследием кыргызского народа и современной культурой Кыргызстана. Надеемся, что мероприятия с участием писателей, деятелей искусства, презентации книг, показ фильмов кыргызских кинематографистов, как современных, так и классических фильмов, вошедших в мировую сокровищницу брендом как «киргизское чудо», оставят неизгладимое впечатление в ваших сердцах. Желаю всем, кто впервые соприкоснется с кыргызской культурой и литературой, радости познания нового. Нашим друзьям, давним партнерам, представителям кыргызской диаспоры, живущим и работающим в Якутии, удовлетворения от прикосновения к истокам нашей самобытной культуры. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев».

Сын Чингиза Айтматова, президент МОО «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Аскар Айтматов выразил благодарность руководству Республики Саха (Якутия) за приглашение и братский родственный прием.

Пресс-служба Ил Тумэна Сын писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов

«Больше всего я признателен от всей семьи Айтматовых за ту память, которую вы испытываете писателю Чингизу Айтматову. Я не встречал ни одного человека, который не знал бы Чингиза Айтматова. Спасибо вам за то, что вы любите его произведения. Вы остаетесь верными благодарными почитателями творчества писателя. Спасибо за то, что вы помните», — сказал сын великого писателя.

Аскар Айтматов подчеркнул то, что культурное взаимодействие приведет к дальнейшему более глубокому сотрудничеству во всех других сферах.

Народный писатель, председатель Национального Союза писателей Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Акбар Рыскулов в своем выступлении сказал: «С первых минут сложились теплые отношения, наверно, это зов предков, и вы почувствовали сходство. Если устное народное творчество будем изучать, то в историческом плане найдем много параллелей, которые будут для нас всех открытием. Именно мы, кочевые народы, свои богатства, которые мы сохранили в устной форме, передавая из уст в уста, и с глубоких времен принесли в третье тысячелетие. Такого богатства многие народы не имеют. В 2003 году мы отмечали тысячелетний юбилей Манаса решением Генеральной Ассамблеи ООН, и в том же году решением ЮНЕСКО Манас признан шедевром устного народного творчества. И в том же 2003 году создана Международная ассоциация эпосов народов мира. Сопредседателем Ассоциации является наш уважаемый Александр Николаевич Жирков, который проводит большую работу в разных направлениях по сохранению и популяризации культурного наследия».

«Глубоко символично то, что мы открывали Дни Кыргызской литературы и искусства у памятника Максима Кировича Аммосова. Ибо не только мы, но и будущие поколения будут преклоняться перед его ярким образом. Памятник этому политическому деятелю установлен в центре Бишкека в парке, носящем имя писателя Чингиза Айтматова. Я думаю, что теперь эти легендарные имена нас будут объединять еще на долгие годы. Прошло 50 лет с тех первых Дней литературы Кыргызстана в Якутии, это большой промежуток времени в человеческом плане. Теперь, к сожалению, из тех людей, которые были тогда в Якутске никого не осталось. Мы — продолжатели их дела и мы возродим традиции. Растет новое поколение писателей, очень талантливых мыслителей и наша обязанность творческих организаций состоит в преемственности поколений. Проведение дней литературы и искусства будет иметь хороший резонанс в укреплении связей наших республик», — резюмировал народный писатель Кыргызстана.

Пресс-служба Ил Тумэна Возложение цветов к памятнику М.К. Аммосову

Советник Главы Республики Саха (Якутия), председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Наталья Харлампьева приветствовала делегацию Кыргызстана от имени Союза писателей Якутии.

«Всем сидящим в зале очень приятно видеть и слышать нашего почетного гостя Аскара Айтматова. Дело в том, что еще в начале 60-х годов якутские читатели знали кто такой Чингиз Айтматов. И даже в те годы, когда переводные книги не издавались, произведения Айтматова изучали все равно на якутском языке. И наш Саха театр прославился на весь мир именно произведением Айтматова «Пегий пес, бегущий по краю моря». Мы благодарны памяти уважаемого Чингиза Торекуловича Айтматова», — подчеркнула председатель Союза писателей Якутии.

Наталья Харлампьева обратила внимание на то, что каждый писатель, который родом из Советского Союза, в любой точке бывшего Советского Союза имеет своих друзей, знакомых.

«Особенно приятно, когда мы общаемся со своими родственными народами, не потому что, как мы шутим, предки сидели у одного костра, а потому что в условиях развития евразийского пространства духовную основу может готовить только творческая интеллигенция», — завершила свое выступление народный поэт и прочитала свое стихотворение, посвященное древним тюркским женщинам.

Пресс-служба Ил Тумэна Исполнители якутского и кыргызского эпосов

Артисты Саха академического театра имени П.А. Ойунского участникам торжества представили фрагменты из легендарных спектаклей по произведениям Чингиза Айтматова «Желанный голубой берег», «Материнское поле». Вечер приукрасили концертные номера Мансчы и Олонхосута.

Напомним, в столице нашей Родины открылись Дни культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации. В Кремле прошел торжественный прием Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в котором по приглашению главы государства принял участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.