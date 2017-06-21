Москва, 21 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Компания Lenovo 27 июня проведет мероприятие посвященное запуску продаж Motorola в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook PR-менеджер российского отделения компании Марат Ракаев.

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«27.06 расскажем, «почему Motorola, и какие планы покорения космоса», и покажем новинки, которые только приходят к нам», — говорится в сообщении.

Компания Lenovo решила продвигать бренд Motorola, который купила у Google в 2014 году. При этом компания отказалась от собственного бренда при производстве смартфонов. В 2016 году доля мобильных устройств Lenovo на российском рынке составляла около семи процентов.

Напомним, Motorola — всемирно известный производитель мобильных телефонов, бывший в свое время одним из лидеров отрасли. Компания была одним из основателей современных систем мобильной связи. В частности, в 1983 году она выпустила первый в мире портативный сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000X.