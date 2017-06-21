Красноярск, 21 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае 21 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 1275 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона со ссылкой на данные Лесопожарного центра на 10:00 по местному времени.

Лесной пожар

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Казачинском, Тасеевском, Иланском, Манском, Шушенском и Ермаковском районах. В Минлесхозе заверили, что угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний прибыли сотрудники Лесопожарного центра, 14 пожаров на площади 454 га локализованы. Всего в тушении принимают участие более 590 человек. Используется 48 единиц техники.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — сказали в министерстве, добавив, что, по предварительным данным, возгорания возникли из-за гроз и по вине местных жителей.

Решено не тушить три пожара на общей площади 2251 га (из них покрытой лесом — 367 га) в Эвенкийском и Туруханском районах края. Они действуют в зоне контроля на удаленном расстоянии.

«Угрозы населенным пунктам и объектам экономики пожары не представляют. Региональная диспетчерская служба Лесопожарного центра контролирует ситуацию по средствам космониторинга. По предварительным данным, затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен», — подчеркнули в ведомстве.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано 22 лесных пожара на общей площади 665 га. В тушении принимали участие более 840 человек, было задействовано 93 единицы техники, авиапатрулирование. Доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 23 воздушных судна.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июня по состоянию на 11:00 (по местному времени) в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах были зарегистрированы 24 лесных пожара на площади 902 га.

Очаги возгораний действовали в Северо-Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Казачинском, Тасеевском, Иланском, Абанском, Емельяновском, Манском, Шушенском и Ермаковском районах.

Как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 (мск) 21 июня на территории РФ проводились работы по тушению 123 лесных пожаров на площади 13 290 га, в том числе 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 4482 га в Иркутской области, 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 3538 га в Красноярском крае.