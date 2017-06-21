Эр-Рияд, 21 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил нового наследника, сообщает 21 июня Reuters.

Iraqakhbar.com Мухаммед бен Сальман

Король Салман призвал принести публичную присягу в Мекке новому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману.

31-летний сын короля сменил место прежнего наследника, главу министерства внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа.

Бывший наследник престола был также смещен со своего поста, его должность переда принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

Как отмечают аналитики, новый наследник престола Мухаммед бен Сальман является одним из влиятельнейших политиков в Саудовской Аравии.

Напомним, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд занимает престол с 2015 года, он является сыном первого короля страны Абдул-Азиза ибн Сауда.