Оренбург, 21 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В селе Старицкое Ключёвского сельсовета вечером 20 июня в здании свинофермы произошёл крупный пожар. За два часа удалось локализовать возгорание. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Последствия пожара на свиноферме

Борьбу с огнём вели пожарные, прибывшие из райцентра Беляевка. Из здания свинофермы, по оперативной информации, было выведено 388 голов свиней, 12 животных погибло.

«По факту пожара проводится проверка. Причина пожара устанавливается», — сказала Самойлова.

Стоит отметить, что с начала 2017 года на территории Оренбуржья зарегистрировано 772 пожара, из них шесть — на сельскохозяйственных объектах.