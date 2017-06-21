Москва, 21 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Рыночная доля иномарок российской сборки на рынке в составила 60%, таковы результаты исследования продаж за период с января по апрель 2017 года, сообщило 20 июня агентство «Автостат».

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За обозначенный период в России продано более 250 тыс. иномарок, собранных внутри страны, агентство сообщает, что еще в 2010 году их доля на авторынке составляла лишь 33%.

В то же время доля иномарок на рынке РФ, собранных за рубежом, постоянно уменьшалась, в 2010 году она была равна 35%, а в 2017 уже 18%.

С января по апрель 2017 года в стране было продано 90 тыс. отечественных автомобилей LADA и УАЗ, их доля на рынке составила 22%. Аналитики отмечают, что в 2010 году она равнялась 32%.

Специалисты сообщают, что в период с 2007 по 2017 год в России запустили производство своих автомобилей многие зарубежные автопроизводители, это естественным образом привело к увеличению на авторынке доли продаж иномарок отечественной сборки.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с января по май 2017 года с конвейеров российских автозаводов сошло 526 легковых автомобилей. Таким образом, их производство увеличилось на 20,7%.