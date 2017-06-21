Тель-Авив, Израиль, 21 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Израиль начал строительство первого с конца XX века еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан, передает Die Zeit.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Об этом сообщили 20 июня члены организации «Мир — сейчас» («Шалом Ахшав»), до сих пор строительство велось в границах уже существующих поселений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал фотографии начала строительства в своем Twitter.

Как передают израильские СМИ, поселение возникнет на северо-востоке от палестинского города Раммала. Оно предназначено для нескольких десятков жителей поселенческого форпоста Амона, который был признан парламентом Израиля незаконно возведенным.

«Спустя несколько десятилетий для меня честь быть тем, кто объявит о строительстве поселения в Иудее и Самарии», — сделал подпись премьер-министр к фотографии с бульдозером в Twitter.

Напомним, Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

Международное сообщество осуждает оккупационную политику Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории.

Однако Израиль не последовал данным требованиям.