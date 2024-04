Вашингтон, 21 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Основатель Apple Стив Джобс хотел оснастить iPhone 2G кнопкой «назад», которая присутствует на всех смартфонах на базе Android. Об этом говорится в новой книге «The One Device: The Secret History of the iPhone» Брайана Мерчанта, передает «Рен-ТВ».

Стив Джобс

Первый iPhone должны был иметь две основные кнопки — «домой» и «назад». Об этом Мерчанту рассказал Имран Чаудри, проработавший в Apple 19 лет.

Идея Джобса заключалась в том, что вторая кнопка сделала бы навигацию более удобной. Однако на одном из собраний это решение было оспорено, а кнопка «назад» могла бы усложнить использование смартфона.

Напомним, iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения, который был разработан корпорацией Apple. Был представлен 9 января 2007 года, поступил в продажу в США 29 июня 2007 года.

В то время Работа над iPhone 2G велась в условиях строгой секретности, а сама новинка явилась настоящим прорывом. iPhone взлетел на вершину мобильного рынка, поскольку радикально отличался от конкурентов. Было продано около семи миллионов таких устройств.

Книга Брайана Мерчанта «The One Device: The Secret History of the iPhone», посвящена неизвестным ранее фактам из истории создания популярного смартфона.