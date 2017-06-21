Вашингтон, 21 июня, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Геополитическая ситуация, в которой Россия и Китай смогут доминировать, опасна для стран Европейского союза, заявил германский министр финансов Вольфганг Шойбле на вручении ему премии Генри Киссинджера, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Рассуждая о «мировом порядке», который в последнее время меняется, немецкий министр отметил, что Россия и Китай своим влиянием могут разрушить его.

«Это был бы конец нашего либерального мирового порядка, — сказал он. — Этот порядок по-прежнему лучший из всех возможных миров по этическим, политическим и экономическим причинам».

По словам Шойбле, Германия заинтересована в том, чтобы существующий порядок продолжался. В связи с этим ЕС должен защищать его, тем более что Вашингтон проявляет склонность к ослаблению контроля над этим порядком.

«Если США начинают с сомнением относиться к своей роли хранителя мирового порядка, а мы уже видели намеки на это за последние годы, то я бы смотрел на это, как на призыв к действиям, направленным на Европу, включая Германию», — отметил он.

Напомним, в конце апреля Шойбле заявил, что ЕС следует заниматься вопросами собственной безопасности в будущем самостоятельно, а не полагаться на поддержку Вашингтона.