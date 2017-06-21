Вашингтон, 21 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко обсуждал с руководством США возможные поставки в страну природного газа и угля. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — отметил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Вашингтон. Украинские СМИ сообщали о намерении Порошенко встретиться с главой США Дональдом Трампом.

20 июня Порошенко сообщил о «полноценной и очень детальной» встрече со своим американским коллегой. По итогам встречи Порошенко, по его словам, заручился твердой поддержкой Вашингтона в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости Украины и продолжения реформ.

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Белый дом подтвердил факт встречи Порошенко и Трампа, однако общение лидеров продолжалось не более шести минут. В Вашингтоне украинский лидер общался с вице-президентом США Майком Пенсом, темой встречи были реформы на Украине и Минские соглашения.

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Напомним, в феврале 2017 года, после того, как украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, Киев ввел чрезвычайные меры в энергетике. В их числе — продолжающееся сокращение потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями. В 2016 году Украина получала антрацит из России и ЮАР.