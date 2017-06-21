Москва, 21 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Покупатели не смогли удержать оборону на уровне $46,70. На европейской сессии произошел технический прорыв уровня — цена на Brent рухнула до $45,42. К активным продажам нефтяных фьючерсов продавцов могли подтолкнуть продавцы фунта? заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная вышка

После выступления главы Банка Англии Марка Карни доллар подорожал по всему валютному рынку. Укрепление доллара США негативно отразилось на нефтяном рынке. Как только остановился рост индекса доллара, прекратилось падение цен на нефть. С минимума цена восстановилась на 1,6%, до $46,17.

К закрытию торговой сессии котировки снизились до $45,74. Трейдеры продажами отреагировали на отчет Американского института нефти (API — American Petroleum Institute). Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за неделю до 16 июня снизились на 2.72 млн баррелей, но при этом выросли запасы бензина и дистиллятов. Запасы бензина увеличились на 0.346 млн баррелей, дистиллятов — на 1.837 млн.

Вечером аналогичные данные опубликует Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти сократятся на 1.25 млн баррелей. Запасы бензина увеличатся на 0.101 млн баррелей, дистиллятов — на 0,5 млн баррелей.

Сегодня, 21 июня, за баррель Brent дают $45,92 (+0,33%). Утром цена находится в боковом тренде на уровне $45,87. Техническая картинка после вчерашнего обвала стала ещё хуже для покупателей, поскольку продавцы нацелились на уровень $43,50.

Если сегодняшний отчет Минэнерго США опять разочарует участников рынка, тогда нефть пойдет еще ниже. О смене медвежьих настроений можно будет говорить, когда цена закрепится выше $47 за баррель.

Напомним, 20 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,89%, до $46,02 за баррель, WTI — на 2,07%, до $43,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 1,86%, до $44,57 за баррель.

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