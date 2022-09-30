Турин, Италия, 21 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет дисциплинарное расследование в отношении «Ювентуса» о переходе полузащитника Поля Погба из итальянского клуба в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание ESPN.

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«Мы можем подтвердить, что в отношении «Ювентуса» открыто дисциплинарное расследование. Мы не можем дать более подробных комментариев, так как расследование продолжается», — говорится в сообщении.

При этом утверждается, что к «Манчестер Юнайтед» у организации нет претензий, и в отношении английского клуба никаких разбирательств не ведётся.

Напомним, Погба перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2012 году на правах свободного агента. У него тогда истёк контракт с «манкунианцами». В 2016 году он вернулся в «МЮ» за 105 млн евро.

При этом сообщалось, что агент игрока Мино Райола мог помочь Погба бесплатно перейти в «Ювентус» в 2012 году. Он мог заключить соглашение, согласно которому в будущем он получит огромный процент от перехода Погба из «Ювентуса» в другой клуб. Райола мог заработать на этом трансфере около 31 млн евро.

ФИФА заподозрило в этой сделке нарушение правил владения правами футболиста третьей стороной. В случае, если «Ювентус» признают виновным, ему грозит штраф или даже запрет на регистрацию новых футболистов.