Хабаровск, 21 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Приморский следственный комитет на транспорте Дальневосточного СУТ СК РФ начал проверку сообщений в СМИ о невыплате заработной платы российскому экипажу теплохода «Анатолий Торчинов», которые уже несколько месяцев брошены нерадивым судовладельцем в китайском порту Шидао. Проверку также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM СК на транспорте начал проверку ситуации на т/х «Анатолий Торчинов», брошенном судовладельцем в китайском порту Шидао

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«Внимание надзорных органов привлекли публикации в СМИ о беспрецедентном поведении судовладельца. Помимо следственного комитета, который проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), проверку начала и Дальневосточная транспортная прокуратура. В ведомстве сообщили, что делают все возможное для того, чтобы помочь морякам. Остается лишь надеяться на то, что правоохранительные органы смогут повлиять на судовладельца. Потому, что пока застрявшие в Китае бедолаги не могут ни уехать домой, ни получить деньги», — сообщил официальный представитель ITF (Международного профсоюза моряков) на Дальнем Востоке Пётр Осичанский.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский экипаж теплохода «Анатолий Торчинов» (флаг России, порт приписки Холмск) брошен судовладельцем — компанией «МВ-Лайн» (Владивосток) в китайском порту Шидао. Платить зарплату людям перестали 1 января. С 1 июня судовладелец полностью прекратил снабжение судна — на теплоходе нет еды, пресной питьевой воды (и вообще никакой воды), нет лекарств, нет топлива.

Судовладелец полностью проигнорировал свою обязанность оформить страховку экипажу. Люди на борту болеют, один моряк госпитализирован в тяжелом состоянии. На требования капитана выплатить деньги и обеспечить нормальное снабжение судна всем необходимым, судовладелец отвечает, что у него нет денег.

Моряки просят отправить их домой, но оформлять распоряжение о репатриации судовладелец отказывается по непонятным причинам. Без этого документа моряки уехать домой из чужой страны не могут, да у них и денег нет на обратную дорогу.

Между тем, официальным владельцем судна является ОАО «Сахалинское морское пароходство». 14 июня у судна истек срок регистрационных документов. Это значит, что судно не может выходить в море. Но собственник — ОАО САхМП — судьбой своего имущества тоже не интересуется и не предпринимает действий по его возвращению.

«Анатолий Торчинов» — старое судно, построенное еще в советское время. Компания, арендующая судно, и нанимавшая моряков на работу, «МВ-Лайн» давно находится на плохом счету у РПСМ и ITF — недавно моряки еще одного сухогруза этой компании, «Горнозаводск», объявили забастовку в порту Подъяпольск Приморского края в связи с хронической невыплатой заработной платы, аварийным состоянием судна и ужасающими условиями труда. Тогда морякам часть зарплаты выплатили после вмешательства РПСМ, транспортного прокурора Находки и портовых властей. В 2014 году судно этой компании, «Полайн», затонуло в Японском море. Погибли 2 моряка. Компания отказывалась выплачивать семьям страховые деньги до тех пор, пока в ситуацию не вмешались РПСМ и транспортная прокуратура.