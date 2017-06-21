Алейск, Алтайский край, 21 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Жителя Алейского района Алтайского края уличили в пропаганде нацистской символики. Как сообщила сегодня корреспонденту ИА REGNUM помощник Алейского межрайонного прокурора Диана Асташенко, мужчина разместил на своей странице в социальной сети видеоматерил, который содержит в себе демонстрацию нацистской символики и символики, сходной с нацистской до степени смешения.

Суд

По итогам проведенной проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и Алейский городской суд уже определил наказание. Виновному предстоит выплатить штраф в размере 1000 рублей. Правда, в настоящее время постановление в законную силу не вступило.

Инциденты с демонстрацией нацистской символики, судя по сайту прокуратуры Алтайского края, можно пересчитать по пальцам. Один из них произошел два года назад в Бийске. Тогда на аналогичную сумму оштрафовали мужчину, разместившего запрошенные фотоматериалы на своей странице в социальной сети.

Еще одно нарушение было выявлено в 2010 году: предпринимательница в магазине, расположенном в ЗАТО «Сибирский», торговала зажигалками с изображением нацистской символики. Штраф за то наказание составил 500 рублей.

В прокуратуре напомнили, что согласно ч.2 ст.6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разбирательство по факту использования запрещенной символики в мае 2017 года происходило в Казани. Там «отличился» 19-летний болельщик из Московской области, который приехал в Татарию на матч ЦСКА и казанского футбольного клуба «Рубин».