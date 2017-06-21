Астана, 21 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Постановление о переименовании Международного аэропорта Астаны в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписано казахстанским премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым, пишет газета «Казахстанская правда».

Международный аэропорт. Астана

«Переименовать Международный аэропорт Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», — сообщается в постановлении.

Постановление вводится в действие с момента первого официального опубликования.

Напомним, Назарбаев является лидером, который дольше всех пребывает у власти на постсоветском пространстве — с июня 1989 года. Носит официальный титул «Лидер Нации». В Казахстане рассматривался вариант переименования Астаны в честь Назарбаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2016 года на совместном заседании обеих палат парламента Казахстана — Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) — была принята Декларация 25-летия Независимости Республики. В декларацию были включены несколько предложений депутата Куаныша Султанова.

Одно из предложений — переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева. По словам Султанова, есть несколько вариантов переименования — Нурсултан, Назарбаев-сити или же просто Назарбаев.