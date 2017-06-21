Киев, 21 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Запрет на торговлю Украины с Республикой Крым был снят Киевским апелляционным судом, написал 21 июня депутат Верховной рады от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

Максим Додонов Красная Весна Крымское побережье Черного моря

По его словам, судом было отменено решение кабинета министров, принятое в 2015 году, об ограничении поставок отдельных товаров с Украины в российский Крым и обратно.

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Мосийчук также пригрозил, что на Украине начнутся изменения только после того, как «трупики в черных мантиях украсят Крещатик», то есть пока не будет устроена кровавая расправа над судьями.

Напомним, 16 декабря 2015 года Верховной радой был принят законопроект, ограничивающий перемещение отдельных товаров с Украины в Крым и обратно за исключением личных вещей граждан и социальных продуктов питания стоимостью до $385 и весом до 50 кг на одного человека.

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