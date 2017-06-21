Париж, 21 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Из-за политических поражений, как на президентских выборах, так и на парламентских, Марин Ле Пен должна покинуть пост председателя партии «Национальный фронт», пишет 20 июня Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Об этом заявил отец Марин Ле Пен, основатель партии и ее почетный председатель Жан-Мари Ле Пен.

Он считает, что после «двойного поражения» его дочь должна передать свой пост более сильному политику.

«Незаменимых людей нет», — отметил Ле Пен в интервью французским СМИ.

Напомним, что Марин Ле Пен проиграла выборы президента Франции Эммануэлю Макрону, а также не привела свою партию к успеху на парламентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, «Национальный фронт» получил лишь восемь из 577 мест в парламенте.