Москва, 21 июня, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Сборной России по футболу не нужен игрок уровня португальского нападающего Криштиану Роналду, поскольку вокруг одного человека очень сложно выстроить игру команды. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил нападающий российской команды Федор Смолов на предматчевой пресс-конференции.

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«У нас такого человека нет, который боролся бы с Месси (игрок сборной Аргентины Лионель Месси — ред.) и Роналду, — сказал нападающий футбольного клуба «Краснодар». — Но я уверен, что он и не нужен, потому что очень тяжело выстроить коллектив, когда в команде есть такой человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России на своем поле сыграет с командой Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Спартак» в Москве, начнется в 18:00 мск.

Ранее подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге переиграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. В свою очередь, команда Португалии не смогла переиграть сборную Мексики — 2:2.

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