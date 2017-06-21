Владивосток, 21 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В Приморском крае за первый квартал 2017 года по платёжным картам «Мир» было совершено почти 103 тыс. операций на сумму в 125 млн рублей. По словам начальника Управления платёжных систем и расчётов Дальневосточного ГУ Банка России Олега Белохона, с каждым месяцем наблюдается рост показателей, что говорит об увеличении популярности национального платежного инструмента в дальневосточном регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По России к сегодняшнему дню, 21 июня, выпущено около 8 млн рублей платёжных карт «Мир». На территории Приморья за первый квартал 2017 года выпустили свыше 31 тыс. карт, по которым было совершено около 103 тыс. операций на сумму в 125 млн рублей. В мае 2017 года приморцы совершили порядка 61,5 тыс. транзакций по оплате товаров и услуг со средним чеком в 450 рублей.

«Мы видим постоянный рост этих показателей, что свидетельствует об увеличении популярности национального платежного инструмента в Приморье», — отметил Олег Белохон.

На Дальнем Востоке к настоящему моменту почти все 9 тыс. банкоматов и порядка 82,8 тыс. электронных терминалов готовы принимать карты «Мир». В Приморье обслуживать российские карты готовы около 3 тыс. банкоматов и около 24 тыс. электронных терминалов.

«Наличие развитой национальной системы платежных карт — важный показатель соответствующего уровня развития экономики и финансовой системы, — добавил Олег Белохон. — Сегодня по двум направлениям ведётся работа над международным развитием карты. Уже выпускаются кобейджинговые карты «Мир"-JCB и «Мир"-Maestro, подписаны соглашения с Union Pay и с American Express. Кроме того, ведутся переговоры по организации прямого приёма карт «Мир» за рубежом. К примеру, в странах, традиционно пользующихся спросом у российских туристов — Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье первыми на российскую систему платёжных карт «Мир» перейдут сотрудники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. В зависимости от категорий граждан новые карты они начнут получать или с 1 июня 2017 года, или уже с 1 июля 2018 года.