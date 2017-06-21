Доха, 21 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Лучшей авиакомпанией в мировом рейтинге Skytrax признана Qatar Airways, передает 20 июня Der Kurier.

Qatar Airways

В 2016 году катарская компания занимала вторую позицию. Авиакомпания ОАЭ Emirates Airlines, занявшая в прошлом году первое место, спустилась на четвертое.

Немецкая авиакомпания Lufthansa признана лучшей в Европе и заняла седьмое место в мировом рейтинге. В будущем она может стать первой европейской компанией с пятью звездами.

Skytrax является влиятельной британской консалтинговой компанией, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.

Чтобы составить рейтинги лучших авиакомпаний и аэропортов мира, Skytrax провел опрос среди 18 млн пассажиров из 160 стран.