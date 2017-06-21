Пермь, 21 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В Пермском крае число получателей медалей растет с каждым годом. В 2014 году таких медалистов было 506, в 2015 году — выросло до 630 человек, в 2016 году — 709. 2017 год стал самым медальным: ребят, получивших знак отличия «За особые успехи в учении», стало 730, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В 2017 году более 11 тысяч выпускников. Выпускники 11-х классов показали достойные результаты по ЕГЭ. Полторы тысячи школьников (почти каждый восьмой) набрали 225 баллов и выше, 730 человек (каждый 15-й выпускник) — золотые медалисты.

Напомним, в 2016 году ЕГЭ по 14 предметам сдавали 12 796 выпускников. Наивысший балл по итогам ЕГЭ в 2016 году в Пермском крае получил 91 выпускник. 60 ребят сдали на 100 баллов русский язык, восемь человек — литературу, семь — математику, шесть — химию, трое — информатику и по два человека — физику, историю и географию.

Добавим, что с 2012 года согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» школьникам-выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, одновременно с выдачей аттестата об образовании вручается медаль «За особые успехи в учении».

Сейчас в школах Пермского края идет подготовка к выпускным: они начнутся с 24 июня. В одних территориях пройдут парады выпускников, в других — выпускные балы, в третьих — торжественные вручения медалей и приемы лучших выпускников школ у глав муниципалитетов.

Школьный краевой выпускной-2017 впервые пройдет в Перми 2 июля. На эспланаде столицы края соберутся лучшие выпускники 11-х классов со всего Пермского края. В нем примут участие около 1,5 тысяч школьников, их родителей и учителей, всего ожидается более 2,5 тысяч человек.