Буэнос-Айрес, 21 июня, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины за тур до окончания первенства. Это стало известно после поражения идущего на втором месте «Банфилда» от «Сан-Лоренсо» со счетом 0:1.

Bocajuniors.com.ar «Бока Хуниорс»

За один тур до окончания чемпионата «Бока Хуниорс» опережает «Банфилд» на пять очков. «Ривер Плейт» занимает третье место с 52 очками.

Этот чемпионский титул стал для «Боки Хуниорс» 32-м в истории клуба. Ее самый принципиальный соперник — «Ривер Плейт» — побеждал в чемпионате 36 раз.

Лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне является форвард Дарио Бенедетто, на его счету 18 мячей и 3 результативных передачи. Лучший ассистент — нападающий Кристиан Павон, в активе которого 9 голов и 7 передач.