Вашингтон, 21 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Официальный Киев не верит в «особые отношения» президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News.

DonkeyHotey Дональд Трамп

«Он (Трамп — ред.) не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией — ред.)», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос ведущего прокомментировать расследование возможной «связи» предвыборной кампании Трампа с РФ после встречи с президентом США.

При этом Порошенко добавил, что глава Белого дома Трамп является «сильным» и «харизматичным лидером», а также другом Украины.

«Трамп является другом Украины, — подчеркнул украинский лидер. — Он поможет мне достичь мира в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Украины Петр Порошенко посетил с визитом Вашингтон, где состоялись его переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом и краткая встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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