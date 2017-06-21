Донецк, 21 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Допрос людей, задержанных спецслужбами после того, как они угрожали патрулю ОБСЕ в городе Ясиноватая, проводится в ДНР, сообщило командование республики, передает 21 июня «Донецкое агентство новостей».

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР

«В настоящее время задержанные дают показания. По предварительным данным, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей», — говорится в сообщении агентства.

В командовании ДНР полагают, что инцидент с нападением на патруль ОБСЕ носит «заказной характер со стороны украинских спецслужб».

Напомним, нападение на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел в городе Ясиноватая 20 июня около полудня. Патруль находился в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала.

В какой-то момент к представителям миссии подъехал автомобиль с номерами Украины, из которого вышли вооруженные люди и начали угрожать представителям ОБСЕ. Они произвели несколько выстрелов в воздух, а затем сели в машину и уехали. На них были балаклавы и камуфляжная форма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные люди были задержаны в ночь на 21 июня. Установлено, что они — не сотрудники силовых структур ДНР и не военнослужащие республики.