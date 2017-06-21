Якутск, 21 июня, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Антон Васильев, известный в Якутии своими акциями по сбору мусора, награждён золотыми часами от главы республики, но не намерен оставлять дорогой подарок себе. В своём Instagram общественник объявил аукцион, на котором продаёт часы по их закупочной стоимости, считая, что она составляет 34 тысячи рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Didgeman Золотые часы

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Больше, чем они стоили, с покупателя он брать не хочет, а почти все вырученные деньги намерен потратить на поддержку многодетных семей. Себе Антон Васильев оставит только седьмую часть стоимости часов и потратит эти деньги на оплату кредита.

«Часы золотые — это не моё. У меня есть часы, подарок от брата. А что делать с золотыми часами, не знаю. Я не политик. Романтик-Доброволец я. Для меня это обычные часы. Передавать сыну, как подарок и хранить — тоже не мое», — написал общественник в комментарии к аукциону.

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Как сообщало ИА REGNUM, на закупку подарочных наручных часов из золота 585 пробы из бюджета Якутии потратили 14,5 млн рублей. На эти деньги были приобретены 100 мужских и 63 женских золотых часов с надписью на их задних крышках «От главы республики Саха (Якутия)», а также 120 мужских и столько же женских золотых часов с надписью «От Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)». Одна пара золотых мужских часов с надписью «От главы Якутии» стоила 50,8 тыс. рублей.