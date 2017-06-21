Москва, 21 июня, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Крупнейшая авиакомпания в России «Аэрофлот» была в третий раз признана лучшим авиаперевозчиком в Восточной Европе, передает Der Kurier.

Aviatablo.ru Аэрофлот

В международном рейтинге, составленном британской исследовательской компанией Skytrax, компания поднялась на 10 позиций и заняла 30 место, еще в 2012 году она находилась на 85-м месте.

S7 Airlines (бренд российской авиакомпании «Сибирь») вернулась в сотню мирового рейтинга, заняв 95 место, в 2012 году она стояла на 143-й позиции.

В рейтинге перевозчиков Восточной Европы обе компании вошли в тройку лучших: «Аэрофлот» занял первое место, «Сибирь» — третье, второе место заняла польская авиакомпания LOT.

Помимо этого, «Аэрофлот» занял девятое место в рейтинге «Лучший премиальный класс», шестое — в номинации «Лучшее кресло премиального экономкласса», девятое — в номинации «Питание в премиальном экономклассе», и восьмое в номинации «Лучший персонал в Европе».