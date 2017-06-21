Улан-Удэ, 21 июня, 2017, 06:40 — ИА Регнум. В Бурятии причиной лесных пожаров все чаще становятся грозы. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 июня, в Республиканском агентстве ленного хозяйства (РАЛХ), с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 46 таких очагов.

U.S. Forest Service Грозовоой пожар

В связи с прошедшим грозовым фронтом за минувшие сутки на территории Бурятии было обнаружено 12 лесных пожаров, возникших из-за гроз.

По данным РАЛХ, грозовые очаги считаются проблемными. Такие пожары чаще всего возникают в труднодоступных местах, где практически нет дорог и подъездных путей, чтобы сотрудники лесной охраны могли оперативно выявить возгорание и взять его под контроль на малых площадях. Кроме того, такие очаги не дают явный выброс дыма, который могла бы заметить группа наземного патрулирования. До выявления очага с помощью авиационных или наземных средств мониторинга может пройти несколько дней.

Всего, по информации агентства, 21 июня в Бурятии тушат 13 лесных пожаров в Кижингинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Кабанском, Мухоршибирском районах. Из них три очага локализованы. 10 очагов продолжают действовать на площади около 1,4 тыс. га. Продолжается наращивание группировки в Северо-Байкальском районе. За сутки ликвидировано четыре очага в Курумканском, Муйском, Кижингинском и Заиграевском районах Бурятии.

С лесными пожарами в Бурятии борются 476 человек. Используется 71 единица тяжелой и лесопожарной техники. Задействован вертолёт МИ-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещён.

Напомним, 20 июня в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Заиграевском, Кижингинском, Северо-Байкальском, Курумканском районах. Площадь, пройденная огнём, составляла 1,6 тыс. га.