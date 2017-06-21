Алжир, 21 июня, 2017, 06:47 — ИА Регнум. В Алжире мужчина угрожал смертью трёхлетнему ребенку, высунув его из окна, передаёт 20 июня Der Kurier.

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Мужчина сделал фото, как он держит ребёнка на высоте, и выложил его на свою страницу в Facebook. Он пригрозил, что если фото не наберёт тысячу «лайков», то ребенок упадёт.

Ребёнок в итоге выжил. Местные СМИ сообщают, что преступник был задержан и предстал перед судом.

Его адвокат утверждал, что фото было поддельным.

Несмотря на это, суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы.