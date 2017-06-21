Якутск, 21 июня, 2017, 06:37 — ИА Регнум. На грязную и мутную воду в реке Таас-Юрях пожаловались жители одноимённого села в Мирненском районе Якутии. По поступившим обращениям министерство охраны природы республики проводит проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство охраны природы Якутии Река Таас-Юрях

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По предварительной информации, источником загрязнения реки стала нефтегазовая компания АО «РНГ», которая ведёт разведку и добычу углеводородного сырья в пределах участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения республики. Известно, что компания проводит сейчас земляные работы на участке, расположенном вблизи стоящего на одноимённой реке села Таас-Юрях.

«В целях выяснения обстоятельств на место происшествия направлены инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб водному объекту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировал информацию о загрязнении реки министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема загрязнения рек в Якутии очень болезненна для жителей республики, так как им приходится пить из них воду и ловить там рыбу. В итоге любые попытки добывающих компаний использовать воду выше по течению жителями населённых пунктов теперь воспринимаются в штыки, вызывая опасения, что вода в реках будет загрязнена.

Весной 2016 года активный протест жителей села Таас-Юрях вызвало намерение дочернего предприятия «Роснефти» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ТЮНГД) построить водозабор для промышленных нужд на реке Большая Боутобия. Люди выходили на акции протеста, требуя отказаться от идеи строительства водозабора, так как опасались загрязнения реки.

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