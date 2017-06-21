В столице Камчатки массово проверяют детсады после трагедии с одним малышом
Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2017, 06:17 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском проходят массовые проверки в детских садах города, которые были инициированы после того, как в одном из дошкольных учреждений серьезные травмы во время прогулки получил 3-летний малыш. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя управления образования города Татьяна Манойлова, пристальное внимание уделяется игровому оборудованию, установленному на территориях детсадов.
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Всего в городе 47 детских учреждений.
«Горки, качели, малые архитектурные формы — все находится в зоне пристального внимания членов выездной бригады. Итогом обследования становится заключение, в котором перечислены замечания и установлены сроки устранения выявленных нарушений», — сказала Манойлова.
Она добавила, что с руководителями всех дошкольных учреждений проведены беседы на предмет обеспечения безопасности детей. В результате проведенной служебной проверки принято решение об увольнении заведующей детского сада, в котором пострадал ребенок, а также его воспитателя.
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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники детсада недосмотрели за мальчиком, который взобрался на горку во время прогулки и запутавшись в повешенной там ленте, упал. Его госпитализировали в реанимацию с асфиксией. На следующие сутки ребенка вывели из медикаментозной комы и перевели в профильное отделение. СКР по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил и расследует уголовное дело.