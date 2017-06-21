Брюссель, 21 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Турции находятся около 3 млн сирийских беженцев, 500 тысяч — дети школьного возраста, передает Der Kurier.

Mstyslav Chernov Беженцы

ЕС выделит до конца июня в целом €3 млрд, крупнейшую гуманитарную финансовую помощь за всю его историю, пишет издание.

€811 млн уже пошли на реализацию конкретных проектов, в том числе образовательных, €210 были выделены министерству здравоохранения.

Как сообщают в Брюсселе, в ответ на ложную информацию европейских СМИ, деньги пойдут не в казну турецкого бюджета, а исключительно на помощь сирийским беженцам.

Для того чтобы проверить, что финансовая помощь будет выделена на улучшение условий пребывания беженцев, будут созданы специальные группы, которые будут контролировать весь процесс.

Напомним, что ЕС и Турция заключили миграционную сделку в марте 2016 года: Анкара пообещала закрыть границу, которую пересекали беженцы в ходе Балканского маршрута, чтобы попасть в страны ЕС и принять беженцев в своей стране, а Евросоюз, в свою очередь, пообещал финансовую помощь.

Несмотря на это, условия сделки не выполняются должным образом: финансовая помощь Брюсселя до сих пор была мала, а в Грецию из Турции ежедневно пребывают 40 беженцев в день, пишет издание.