Чита, 21 июня, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Таинственное исчезновение супругов Воронцовых, произошедшее в Забайкалье более месяца назад, привело к не менее таинственному их обнаружению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю, супругов, идущих по обочине трассы в районе села Верхняя Куэнга (Сретенский район Забайкальского края), обнаружил накануне отец Данила Воронцова и предложил ему сесть в машину. Но Ирина Воронцова, услышав, что родственник звонит в полицию (отец намеревался сообщить о счастливом исходе поисковой операции, прим. ИА REGNUM ), убежала в лес. Догнать женщину не удалось. В отделе МВД России по Сретенскому району, куда отец доставил Данила Воронцова, констатировали, что найденный мужчина истощён, нуждается в усиленном питании и медицинской помощи.

ГУ МВД Забайкальского края Супруги Воронцовы. Ориентировка

Для дальнейших оперативно-разыскных мероприятий Ирины Воронцовой правоохранители привлекли кинолога с собакой. О местонахождении женщины до сих пор не известно.

Ранее забайкальские полицейские размещали ориентировку, в которой сказано, что в ночь с 9 на 10 апреля 2017 года супруги Воронцовы куда-то уехали на автомобиле Nissan AD белого цвета, и больше их никто не видел. Несмотря на разосланные в соседние регионы ориентировки и помощь многочисленных волонтеров, поиски больше месяца были тщетными. По словам родственников, супруги с недавнего времени придерживаются нетрадиционных религиозных взглядов, возможно они решили отказаться от средств связи и других благ цивилизации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года пришлось организовывать широкомасштабные поиски матери и ее 4-летней дочери в Пензе. Тревогу подняли родственники, потеряв возможность с ними связаться. Позднее пропавшие при загадочных обстоятельствах мать и дочь тоже были найдены живыми. Мачеха женщины уточнила, что объявленные в розыск направлялись к ней в Подмосковье.