Казань, 21 июня, 2017, 06:13 — ИА Регнум.

В Казани до 15 марта 2018 года должны подготовить новый проект планировки для территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». В нём планируется учесть концепцию, которую подготовило архитектурное бюро SPEECH, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление исполкома города.

Kazan-journal.ru Парк «Старое русло»

Это будет третья редакция планировки территории, представляющей культурно-историческую ценность для города. Первый проект был утверждён в апреле 2014 года, второй — в конце ноября 2016 года.

Концепция архитектурного бюро SPEECH была презентована общественности в середине декабря 2016 года. По ней в историческом квартале кроме новой жилой застройки планируется разместить порядка пяти знаковых объектов. Среди них — ультрасовременный музей воды XXI века, площадка для полуденного выстрела, концертный зал и конгресс-центр. Кроме того, появится здесь и собственная набережная, а вдоль старого русла Казанки организуют пешеходную зону.

В новой редакции проекта планировки учтут и музейный комплекс «Адмиралтейская верфь». Как ранее сообщало ИА REGNUM, тендер на разработку проектной и рабочей документации по нему в конце мая 2017 года выиграло ГУП «Татинвестгражданпроект». Стоимость контракта составляет 4 233 730 рублей.

Музей станет частью нового городского парка «Старое русло», который также предстоит ещё создать. Площадь будущего музея «Адмиралтейская верфь», являющегося этапом развития Адмиралтейской слободы, — до 3,5 тыс. кв. метров с вместимостью до 100 человек. В рамках музейно-выставочного комплекса планируется воссоздать первое здание адмиралтейства. Высота центрального здания не должна превышать трёх этажей.

Читайте также: Опыт дороже: проект «Адмиралтейской верфи» отдали «Татинвестгражданпроекту»

В целом территория, с застройкой которой должны определиться, имеет площадь 365,5 га. На ней расположено свыше десятка исторических памятников и памятных мест, включая судостроительные верфи XVIII — XIX веков. Кроме непосредственно строительства новых объектов планируется провести экологическую реабилитацию старого русла реки Казанки и сформировать вдоль него городской парк с музейно-выставочными зонами.

Также из прибрежной зоны будут вынесены коммунально-складские объекты и проведён редевелопмент промышленных предприятий, расположенных с восточной стороны улицы Набережная. Набережные будут сформированы и вдоль реки Волги. Старым проектом планировки в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища планировалось также создать причальный комплекс для стоянки исторических судов. Будет ли это сохранено в новой редакции проекта, пока не ясно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Казани активно ведётся подготовка нового генерального плана и правил землепользования и застройки. По результатам открытого конкурса, муниципальный контракт был заключён с ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». Ожидается, что результаты работы будут переданы в мэрию 25 июля 2017 года

Читайте также: Генплан Казани обретает очертания: 25 июля его передадут в мэрию

Выполнение работ запланировано в шесть этапов, а завершится муниципальный контракт в 2018 году.