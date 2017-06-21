Марави, Филиппины, 21 июня, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили нападение на школу на юге Филиппин, захватив в заложники учащихся, передаёт агентство Reuters.

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По данным полиции, около 300 вооружённых людей участвуют в нападении в населённом пункте Пигкаваян в провинции Северный Котабато.

«Мы можем подтвердить, что они оккупировали школу, и там находились мирные люди. В настоящее время мы определяем, сколько именно человек захвачено, и устанавливаем их личности», — сообщил шеф местной полиции Реалан Мамон.

Как уточняется Пикгаваян расположен в 190 километрах к югу от города Марави, захваченного исламистами в конце мая. На острове Миданао, где находятся оба населённых пункта, продолжает действовать военное положение.

Согласно последним данным оборонного ведомства Филиппин, за четыре недели боевых действий в районе Марави погибли более трёхсот человек, в том числе 257 боевиков, 62 солдата и 26 гражданских лиц.

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